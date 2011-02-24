-LİBYA'DA GÖSTERİCİLERE SERT MÜDAHALE KAHİRE (A.A) - 24.02.2011 - Libya'nın üçüncü büyük kenti Musratha'da Muammer Kaddafi'ye sadık kalmış güvenlik güçlerinin Kaddafi karşıtı göstericilere karşı aşırı sert bir müdahalede bulunduğu ve bu müdahalenin çok sayıda can kaybına yol açtığı bildirildi. Görgü tanıkları AFP'ye yaptığı açıklamada, rejim yanlısı güvenlik güçlerinin silahsız göstericilere makineli tüfek ve roketatarla ateş açtığını ve birçok göstericinin hayatını kaybettiğini söylediler. Öte yandan, görevinden istifa eden bir Libyalı diplomat, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin halka karşı, sarin gazı gibi konvansiyonel olmayan silahlar kullanabileceği yönünde uyarıda bulundu. Japonya'da Mart 1995 yılında, ülkenin başkenti Tokyo'daki metroda Aum Shinrikyo tarikatının lideri Shoko Asahara tarafından suikast için kullanılan sarin gazı, 12 kişinin ölümüne ve binlerce kişinin de zehirlenmesine yol açmıştı.