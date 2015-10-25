Libya'da göçmenlere ait 40 ceset kıyıya vurdu!

Libya Kızılay Sözcüsü Mahmud el-Misrati, ülkenin Akdeniz kıyısındaki kentleri, Zliten, El-Hums ve Garabulli açıklarında şu ana kadar göçmenlere ait kıyıya vurmuş 40'tan fazla cesede ulaşıldığını kaydetti.



Misrati, Kızılay ekiplerinin, söz konusu sahil kentlerindeki sahil güvenlik birimleriyle iki gündür keşif çalışmaları yürüttüğünü belirterek, "Bölge sakinlerinin, göçmenlere ait cesetlerin sahile vurduğunu bildirmesi üzerine iki gündür başlatılan arama çalışmaları sonucu 40'tan fazla cesede ulaşıldı" dedi.



Libya açıklarında göçmenlere ait teknenin batması sonucu bu facianın yaşandığını vurgulayan Misrati, söz konusu olaydan kurtulanların olup olmadığına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadıklarını ifade etti.