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Dünya
Deutsche Welle

Libya'da geçici hükümet istifa etti

Abdullah es-Sini başkanlığındaki Libya geçici hükümeti Meclis'e istifasını sundu.

29 Ağustos 2014 13:33

İstifayla ilgili yapılan açıklamada, "Meclis, Libya halkının tüm kesimlerini temsil edecek, güvenlik ve istikrar arzuları ile beklentilerini karşılayacak yeni hükümeti seçecektir" ifadesine yer verildi.

Libya, Muammer Kaddafi’nin devrildiği 2011 yılından bu yana bir türlü istikrara kavuşamadı. Ülkede güvenlik sağlanamıyor, aşiretler arası savaş ve yerel çatışmalar devam ediyor. Birçok kent, milisler tarafından kontrol ediliyor.

Şiddet ve kargaşa nedeniyle aralarında ABD, Almanya, Türkiye ve Fransa'nın da bulunduğu ülkeler vatandaşlarını Libya'yı terk etmeye çağırmıştı. Birçok ülke Libya'daki büyükelçilik binalarını tahliye etti. Parlamento güvenlik koşullarından ötürü Tobruk'ta toplanıyor.

İslamcı milisler Tobruk'ta faaliyetlerine devam eden Meclis'e alternatif bir parlamento toplamış, pazartesi günü ise kendi başbakanlarını seçtiklerini ilan etmişlerdi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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AbdullahLibyaMeclisMuammer KaddafiABD Almanya TürkiyeFransaTobrukDeutsche Welle Türkçe DW/AFP/NHBK

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