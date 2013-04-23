Libya’da Fransa elçiliğine bombalı saldırı

Fransa’nın Libya’daki büyükelçiliği bombalı saldırıya uğradı. Başkent Trablus’ta bu sabah düzenlenen saldırıda, bomba yüklü bir aracın infilak etmesi sonucu iki güvenlik görevlisi yaralandı.



Libya’nın başkenti Trablus, Muammer Kaddafi rejiminin 2011’de sona ermesinin ardından ilk bombalı saldırıya tanık oldu. Fransız büyükelçiliğini hedef alan saldırıda büyük maddi hasar oluşurken, iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Fransız yetkililer, Reuters haber ajansına verdikleri bilgide, bombanın bubi tuzaklı bir araca yerleştirilmiş olduğunu belirtti.

Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardından iç çatışmaların devam ettiği Libya, 11 Eylül 2012’de Bingazi’deki ABD büyükelçiliğine saldırı düzenlenmiş ve büyükelçi Christopher Stevens ve üç yetkili öldürülmüştü.

Trablus’ta gerçekleştilen bombalı saldırı ise yabancı bir ülkenin elçiliğine düzenlenen ilk eylem olma özelliğini taşıyor.

Libya hükümeti, iç savaşta kontrol sağladıkları bölgelerde kendi yönetimlerini ilan eden silahlı milislere karşı hala otorite sağlayabilmiş değil.