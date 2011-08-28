T24 LogoT24 Logo
Dünya

Libya'da en az 17 tutsak öldürüldü TRABLUS (A.A)

28 Ağustos 2011 13:45

-Libya'da en az 17 tutsak öldürüldü TRABLUS (A.A) - 28.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi yanlısı güçlerin, Libyalı muhalifler başkent Trablus'a girerken en az 17 tutsağı öldürdüğüne ve onlarca sivili keyfi olarak katlettiğine ilişkin deliller olduğu bildirildi. ABD'nin New York kentinde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütünden Sarah Leah Witson basına yaptığı açıklamada, ''Kaddafi yanlısı hükümet güçlerinin Trablus düşmek üzereyken keyfi olarak çok sayıda kişiyi öldürdüğüne ilişkin'' işaretler olduğunu söyledi. Libyalı muhaliflerin geçen hafta Trablus'a girmelerinin ardından kente giren basın mensupları, Kaddafi'nin Bab'ül Aziziye karargahının yakınındaki bir göbekli kavşak ile Ebu Salim semtindeki bir hastane de dahil olmak üzere kentin pek çok bölgesinde kümeler halinde insan cesetlerine rastladıklarını bildirmişlerdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24