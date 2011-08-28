-Libya'da en az 17 tutsak öldürüldü TRABLUS (A.A) - 28.08.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi yanlısı güçlerin, Libyalı muhalifler başkent Trablus'a girerken en az 17 tutsağı öldürdüğüne ve onlarca sivili keyfi olarak katlettiğine ilişkin deliller olduğu bildirildi. ABD'nin New York kentinde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütünden Sarah Leah Witson basına yaptığı açıklamada, ''Kaddafi yanlısı hükümet güçlerinin Trablus düşmek üzereyken keyfi olarak çok sayıda kişiyi öldürdüğüne ilişkin'' işaretler olduğunu söyledi. Libyalı muhaliflerin geçen hafta Trablus'a girmelerinin ardından kente giren basın mensupları, Kaddafi'nin Bab'ül Aziziye karargahının yakınındaki bir göbekli kavşak ile Ebu Salim semtindeki bir hastane de dahil olmak üzere kentin pek çok bölgesinde kümeler halinde insan cesetlerine rastladıklarını bildirmişlerdi.