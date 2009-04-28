Libya'da, El Libya televizyonuna el konuldu

Libya hükümeti, bağımsız El Libya televizyon kanalına el koydu.



Kanalın, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğullarından Seyf el İslam'la bağlantılı olduğu ileri sürülüyordu.



Bir hükümet yetkilisi, "El Libya, dün gece Cemahiriye'nin Genel Radyo Otoritesi'nin kontrolü altına alınmıştır" dedi, ancak kanala el konması ile ilgili gerekçe belirtmedi.



Seyf El İslam'a yakın bir günlük gazete olan Gurina, bugün, El Libya'nın İdari Müdürü Abdüsselam Mechri'nin geçen hafta tutuklandığını yazdı.



Libya ile ilgili bağımsız ve canlı bir haber kaynağı olan El Libya'nın hükümet kontrolü altına alınmasına, yetkilileri kızdıran haberlerinin neden olduğu, kanala el konmasının ise geçen yıl Ağustos ayında "politikadan çekildiğini" açıklayan Seyf el İslam'ın ülke içindeki etkisini yitirdiğini gösterdiği ileri sürülüyor.



Seyf el İslam, Libya'nın son yıllarda çeşitli ülkelerle arasındaki sorunları çözerek, uluslararası topluma geri dönmesinin arkasındaki kişi olarak görülüyordu.



El Libya kanalına, Libya'da Kaddafi yanlılarının örgütlendiği Devrim Komiteleri ile ilgili bir programın yayınına başlanmasının beklendiği dün gece el konması dikkat çekti.



Devrim Komiteleri muhalifleri baskı altına almak, işkence etmek ve öldürmekle suçlanıyor.



El Libya'nın sahibi olan El Gad Medya Hizmetleri şirketinin iki radyo kanalı ve iki gazetesi var.

