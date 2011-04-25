-LİBYA'DA DOLAYLI GÖRÜŞMELER ADİS ABABA (A.A) - 25.04.2011 - Libya Dışişleri Bakanı Abdülati Ubeydi ile Libyalı muhaliflerin temsilcileri, Afrika Birliği yetkililerinin arabuluculuğuyla dolaylı görüşmeler yapıyor. Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Yetkilisi Ramtane Lamamra, Reuters'a yaptığı açıklamada, "Libyalı isyancılar ilk kez burada bir toplantıya katılıyor. Biz her iki tarafla da sırasıyla görüşeceğiz" dedi. Etiyopya'daki görüşmelerde muhalefeti, Libya'nın Güney Afrika ve Uganda'daki eski büyükelçileri El Zubeydi Abdullah ve Buceldain Abdullah temsil ediyor. Temsilciler, görüşmelerin ardından bir açıklama yapacaklarını belirtti. Müzakereler çerçevesinde Dışişleri Bakanı Ubeydi Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Jean Ping ile görüşürken, hem Ubeydi'nin hem de muhalefetin temsilcilerinin, Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Konseyi ile ayrı ayrı görüşmeler yapacakları kaydedildi. Hem Ubeydi'nin hem de muhalefet temsilcilerinin, BM ve Avrupa Birliği de dahil olmak üzere diğer uluslararası girişimlerin temsilcileriyle de ayrı ayrı biraraya gelecekleri kaydedildi. -FOX, ABD'YE GİDİYOR İngiltere Savunma Bakanı Liam Fox'un, Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates ile Libya'ya yönelik askeri harekatı görüşmek üzere ABD'ye gideceği bildirildi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yarın yapılacak görüşmede, NATO'nun hedefleri hassas biçimde vurma operasyonlarının artırılması ve Libya'daki operasyonun nasıl gittiği konularının ele alınmasının beklendiği belirtildi. Liam ve ekibinin ABD seyahati, NATO'nun bugün Libya lideri Muammer Kaddafi'nin tesislerini havadan vurmasının ardından yapılması dikkati çekti.