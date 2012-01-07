-Libya'da ders zili çaldı -Ülkede aylar süren iç savaşın ardından eğitim ve öğretime başlandı -Eğitim Bakanı Dr. Salihi: ''Yeterince İngilizce, matematik ve Arapça öğretmeni bulunmuyor, bu alandaki eksiği yurt dışından öğretmen getirerek gidermeye çalışacağız'' (fotoğraflı-görüntülü) TRABLUS (A.A) - 07.01.2012 - Murat Demirci - Libya'da aylar süren iç savaşın ardından eğitim ve öğretime başlandı. Altı ay sonra demokratik seçimlerin yapılacağı ülkede geçen yıl Şubat ayında başlayan ayaklanmalar sırasında kapanan okullar, bugün eğitim ve öğretime açıldı. Okula gelen öğrencilerin mutlu olduğu gözlendi. Başkent Trablus'ta aileleriyle birlikte okulların yolunu tutan binlerce öğrenci, yaklaşık 1 yıl aradan sonra öğretmen ve arkadaşlarıyla yeniden buluşarak, hasret giderdi. Kaddafi döneminde ücretsiz olan ve geçiş hükümeti tarafından da ücretsiz verileceği belirtilen kitapların basımı ise henüz tamamlanmadığı için öğrencilere dağıtılamadı. -Yurt dışından öğretmen getirecekler Libya Eğitim Bakanı Dr. Süleyman Al Salihi, Ali Şems İlköğretim Okulunda katıldığı açılış töreninin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede yeterince İngilizce, matematik ve Arapça öğretmeni bulunmadığını belirterek, bu alandaki eksiği yurt dışından öğretmen getirerek gidermeye çalışacaklarını söyledi. Libya'da uzun bir aradan sonra eğitim ve öğretime yeniden başlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Dr. Salihi, yeni yapılanma sürecinde eğitime büyük önem vereceklerini söyledi. Şu an özellikle ders kitabı, öğretmen ve fiziki alan eksiklikleri bulunmasına rağmen öğretim yılına yeniden başlamanın gururunu yaşadıklarını anlatan Dr. Salihi, şöyle devam etti: ''Bu hafta okullarda öğrenciler için hazırlık dönemi olacak. Bu arada kitap, defter ve kırtasiye malzemesi eksiğini gidermeye çalışacağız. Yeterince İngilizce, matematik ve Arapça öğretmeni bulunmuyor, bu alandaki eksiği yurt dışından öğretmen getirerek gidermeye çalışacağız. İnşallah bu yıl hem öğrencilerimiz hem de öğretmenlerimiz için verimli bir yıl olacak.'' Bu arada AA muhabirinin görüştüğü bazı öğretmen ve öğrenciler de büyük bir heyecan yaşadıklarını belirterek, uzun bir aradan sonra okulların açılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi. (MD-GÖK)