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Dünya

Libya'da çifte intihar saldırısı; 7 ölü

Bingazi kentinde orduya bağlı askeri birliğin önünde düzenlenen çifte intihar saldırısında ilk belirlemelere göre 7 kişi öldü

23 Temmuz 2014 09:26

Libya'nın Bingazi kentinde orduya bağlı askeri birliğin önünde düzenlenen çifte intihar saldırısında, ilk belirlemelere göre 5 asker hayatını kaybetti.

Özel Kuvvetler Birliği yetkililerinden alınan bilgiye göre, askeri birliğin önünde bomba yüklü iki aracın infilak etmesi sonucunda, 2 intihar bombacısı ile 5 asker hayatını kaybetti, 4 asker yaralandı.

Patlamada yaralanan 4 askerin, çevre hastanelere kaldırıldığı ifade edildi. İntihar saldırısını henüz üstlenen olmadı.

Bingazi kentinde Ensar'uş Şeria örgütüne bağlı militanlar ile orduya bağlı Saika Birliği arasındaki çatışmalar geçen hafta yeniden başlamıştı. Muammer Kaddafi'nin devrilmesiyle sonuçlanan 17 Şubat 2011 devriminden sonra ortaya çıkan Ensar'uş Şeria örgütü, ülkede şeriat kurallarının uygulanması çağrısında bulunuyor.

Emekli General Hafter'in, 16 Mayıs'ta çeşitli suçlamalarda bulunduğu Bingazi'deki hükümet yanlısı gruplara karşı "onur savaşı" başlattığını duyurduğu Libya'da, devrimden bu yana belirli aralıklarla şiddet olayları yaşanıyor.

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