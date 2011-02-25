-LİBYA'DA CEZAEVİNDEKİ 6 TÜRK SERBEST ANKARA (A.A) - 25.02.2011 - Dışişleri Bakanlığı, Libya'da Ain Zara şantiyesinde çalışan ve Cüdeyda Cezaevinde tutuklu bulunan 6 Türk vatandaşının serbest bırakılmalarının sağlandığını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Libya Kriz Merkezinden yapılan duyuruda, serbest bırakılan 6 Türk vatandaşı için Trablus Büyükelçiliği Konsolosluk Şubesi tarafından seyahat belgesi düzenlendiği, vatandaşların tahliye uçağıyla Türkiye'ye gönderilmek üzere büyükelçilik tarafından havaalanına götürülecekleri kaydedildi. -BİNGAZİ'DE BAŞKENTE DESTEK GÖSTERİSİ- Libya'nın Bingazi kentinde Muammer Kaddafi'nin gitmesini isteyen binlerce kişi, başkent Trablus halkıyla dayanışma için gösteri yaparken, hükümet, ülkenin çeşitli yerlerinde muhalefetin kontrolü eline geçirmesi üzerine başkent üzerindeki hakimiyetini korumaya çalışıyor. Trablus havalimanına giden yolda kontrol noktaları kurulduğu ve tanklar yerleştirildiği, protestocuların toplanabileceği gerekçesiyle camilerin etrafının da kordon altına alındığı belirtiliyor. Kaddafi'ye bağlılığın bir işareti olarak kollarına yeşil bantlar takan silahlı gençlerin yoldaki araçları silah taşıyıp taşımadığını kontrol için çevirdiği bildiriliyor. Trablus'un bir sakini, başkentte yaşayanlara cep telefonlarıyla mesaj atılarak namazdan sonra gösteri yapmaları çağrısında bulunulduğunu, Kaddafi yanlısı milislerin zulmünden korkmalarına rağmen binlerce kişinin bu çağırıya kulak vereceğini düşündüğünü söyledi. Kent sakini, gösteri yapılmasını önlemek için dün gece onlarca aktivistin gözaltına alındığını, bunların arasında Libya'daki Müslüman Kardeşlerin eski üyelerinden Muhtar El Mahmudi'nin de bulunduğunu belirtti. Muhaliflerin kontrolündeki kentlerde de dayanışma için gösterilerin yapılmasının beklendiği bildiriliyor. İsyanın ateşini yakan Bingazi kentinde, ölen protestocuların fotoğraflarını taşıyan onbinlerce kişinin toplandığı belirtiliyor. Göstericilerden biri "Libyalılar birlik içinde, Trablus bizim başkentimiz. Trablus kalbimizde, Trablus tekrar başkent olana kadar gösterileri bırakmayacağız" dedi. -LİBYA'NIN PARİS VE UNESCO ELÇİLERİ DE İSTİFA ETTİ Libya'nın Paris Büyükelçisi ile UNESCO Daimi Temsilcisinin, görevlerinden istifa ettiği bildirildi. UNESCO'nun Libya bürosundan adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili, Trablus'un Fransa Büyükelçisi Muhammed Selahaddin Zarem ile UNESCO Daimi Temsilcisi Abdüsselam El Kallali'nin görevlerinden ayrıldıklarını belirterek, "Halkı desteklediklerini teyit ederim" dedi. Aralarında Libya'nın Washington, Yeni Delhi ve Cakarta büyükelçilerinin de bulunduğu bazı diplomatlar, Muammer Kaddafi yönetiminin şiddet kullanmasını protesto için istifa etmişlerdi. -MISIR'DA PROTESTO GÖSTERİSİ- Mısır'da halk ayaklanmasının ardından yönetimi üstlenen ordunun, "karşı devrime" izin verilmeyeceği taahhüdünde bulunmasından sonra Tahrir Meydanı'nda protestolara devam eden binlerce gösterici, Hüsnü Mübarek döneminde atanan kabine üyelerinin değiştirilmesi talebinde bulunuyor. Askeri yönetim tarafından yapılan açıklamada, "karşı devrime" izin verilmeyeceği ve Mübarek dönemindeki "geçmişe dönüş olmayacağı" taahhüdünde bulunulmuştu. Tahrir Meydanı'nda bugün yapılan gösterilerde de orduya kabineyi revize etmesi ve teknokratlardan oluşan yeni bir ekip kurulması çağrısı yapıldı. Ordu yönetimi üstlenmesinin ardından 6 ay içinde seçime gidilmesi sözü vermişti. Mısır'daki önde gelen siyasi oluşumlar ve sivil toplum örgütleri, kabinede Mübarek dönemindeki savunma, içişleri ve dışişleri bakanlarının korunmasına tepki gösteriyor. Ülkede ayrıca çalışanların daha iyi ücret ve çalışma koşulları talepleri de sürüyor.