Libya'da çatışmalarda 14 kişi öldü

T24- Libya'da Muammer Kaddafi yönetiminin uzun iktidarına karşı çıkan protestocuların dört kentte sokağa döküldüğü, çatışmalarda en az 14 kişinin öldüğü belirtiliyor. Arap dünyasındaki isyanın sıçradığı ilk Körfez ülkesi olan Bahreyn de dün gece ayaklanmanın en kanlı saatlerini yaşadı.



Libya:





İsviçre'de oturan Libya Hakikat ve Adalet Komisyonu başkanı Fethi El Verfali, dün gece Beyide'de 11 protestocunun öldüğünü, çok sayıda protestocunun da yaralandığını söyledi. Verfali, bugün Zentana kentinde iki, Ricban'da ise bir protestocunun öldüğünü bildirdi.

Verfali'nin yayınladığı bir video kasette, Zentana'da göstericilerin "Kahrolsun Kaddafi. Kahrolsun rejim" yazılı pankart taşıdıkları görülüyor.

Muhalif internet sitesi El Yum da doğudaki Beyide kentinde İç Güvenlik Güçleri'nden keskin nişancıların dört protestoyu öldürdüğünü duyurdu. Site bugün Bingazi kentinde gösterilerin devam ettiğini de yazdı.

Sürgündeki bir muhalefet lideri Faiz Cibril, "Libyalılar bugün korku bariyerini aştı, şafak göründü" dedi.

Görgü tanıklarının verdiği bilgiye göre, başkent Trablus'ta ise hükümet yanlıları gösteri yaptı, yer yer trafiği engelledi. Resmi haber ajansı JANA da bugün Kaddafi'yi kastederek, "devrimin kardeş lideriyle ebedi birliği" göstermek için Trablus ve diğer kentlerde binlerce kişinin gösteri yapacağını duyurdu.

Görgü tanıkları, başkentte göstericilerin otomobillerinden Libya bayrakları sallayarak Kaddafi lehine slogan attıklarını, bunun dışında kentte hayatın her zamanki gibi devam ettiğini söylediler.

Merkezi New York'ta buluna İnsan Haklarını İzleme örgütü de, güvenlik güçlerinin ez az 14 kişiyi gözaltına aldıklarını bildirdi.

Libya hükümeti basın üzerinde sıkı kontrol uyguladığı için haberler bağımsız kaynaklarca doğrulanamıyor.

Eylemin çıkış noktası ne?

İddialara göre, eylemin çıkış noktası, Fethi Terbil isimli bir avukatın gözaltına alınması. Terbil, 1996'da Trablus'un Ebu Selim Hapishanesi'nde bin mahkumun öldüğü yangınla ilgili davada, hükümlülerin ailelerini savunuyor. Bu yüzden gözaltına alınması olay oldu.

Libya hükümetinden de muhalefete yönelik bir hamle geldi. 1996'da bin kişinin öldüğü o hapishaneden yani Ebu Selim'den 110 mahkum daha serbest bırakıldı.

Söz konusu 110 mahkum, militan faaliyetleri sebebiyle yasaklanan, "Libya İslami Mücadele Hareketi"ne mensup. Serbest bırakılanlar arasında o hareketin lideri Mufti Eldwadi" de var.

Libya İslami Mücadele Hareketi, geçen yıl silah bırakmış, yüzlerce üyesi bu karar üzerine serbest kalmıştı. Şimdi demir parmaklıklar ardında yaklaşık 40 mahkum daha var. Onların da ilerleyen günlerde salınması bekleniyor.

Tüm bunlar olurken, başkent Trablus'tan Muammer Kaddafi'ye destek geldi. Yeşil Meydan'da toplanan yüzlerce kişi Kaddafi posterleri taşıdı, liderlerine destek sloganları attı.

Libya, Mısır olur mu?

40 yıldır Muammer Kaddafi'nin yönetimiyle sıkı sıkıya kontrol altına tutulan Libya halkının bir bölümü işsizlik, eşitsizlik ve siyasi özgürlüklere getirilen kısıtlamalardan şikayet ediyor. Ancak bazı uzmanlar, hükümet toplumsal hoşnutsuzluğu gidermede petrol gelirlerini kullanabileceği için Libya'da Mısır türü bir isyanı pek ihtimal dahilinde görmüyorlar.

Bahreyn:

Arap dünyasındaki isyanın sıçradığı ilk Körfez ülkesi Bahreyn, dün gece, ayaklanmanın en kanlı saatlerini yaşadı. Polis, göstericilerin toplandığı İnci Meydanı'nı bastı, çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybetti. Meydan boşaltıldı, sabah saatlerinde ordu, başkent Manama'nın sokaklarına indi. Polis müdahalesinden sonra 60 kişinin kayıp olduğu belirtildi.

Görgü tanıklarından 37 yaşındaki Fadıl Ahmet, "Polis, çadırda geceyi geçiren yüzlerce göstericiye saldırdı" dedi.

Polisin müdahalesinden kaçan Mahmut Ferac ise "Güvenlik güçleri, meydana bakan bir köprüden geldi ve saldırı sırasında birçok gösterici yaralandı" dedi. Görgü tanıklarına göre ayrıca, İnci Meydanı'na yüzlerce kilometre uzakta da patlama sesleri ve ambülansların siren sesleri duyuldu.

Tunus ve Mısır'daki halk ayaklanmalarının ardından, Körfez ülkesi Bahreyn'de de pazartesi günü gösteriler başlamıştı.

Sünni hanedanın yönettiği, nüfusun çoğunluğunun Şii olduğu, ABD'nin 5'inci Filosu'na ev sahipliği yapan körfez krallığındaki binlerce gösterici, 1971'den bu yana görevde olan Başbakan Şeyh Halife bin Sallah el Halife'nin istifasını, siyasi tutukluların salıverilmesini ve yeni anayasa istiyor.

Göstericiler, Kahire'deki halkın Tahrir Meydanı'na toplanmasından esinlenerek, İnci Meydanı'nda toplanmıştı.

Yemen:

Yemen'in başkenti Sana'da da bugün iktidar yanlılarıyla hükümet karşıtları arasındaki şiddetli çatışmalarda 5 kişi yaralandı.