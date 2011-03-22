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Dünya

LİBYA'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR BİNGAZİ (A.A)

22 Mart 2011 19:11

-LİBYA'DA ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR BİNGAZİ (A.A) - 22.03.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un güneybatısındaki Yefren bölgesini kontrol eden isyancılar ile rejim kuvvetleri arasında dünden bu yana çıkan şiddetli çatışmalarda 9 kişi öldü. Bölge sakinleri, Kaddafi güçlerinin bölgeye dünden bu yana büyük taarruz başlattıklarını belirterek, Trablus'un 130 kilometre güneybatısında bulunan Yefren'deki çatışmalarda 9 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını kaydettiler. Uluslararası koalisyonun Kaddafi güçlerinin bölgedeki ilerleyişini durdurmalarını isteyen bölge sakinleri, koalisyonun müdahalesi olmazsa rejim kuvvetlerinin bölgede katliam yapmasından endişe ettiklerini söylediler. Bu arada, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un bulunduğu Tunus'ta BM tarafından yapılan açıklamada, BM'nin Libya Özel Temsilcisi Ürdünlü Abdül İlah Hatib'in Tobruk'ta Libyalı isyancıların yönetimiyle dün ilk görüşmesini yaptığı bildirildi. Açıklamada, İlah Hatib'in Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı, eski Adalet Bakanı Mustafa Abdülcelil başta olmak üzere muhalif yönetimle görüşmesinde görüş ve pozisyonları dinlediği belirtildi.

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