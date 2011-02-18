T24 LogoT24 Logo
Dünya

LİBYA'DA ÇATIŞMALAR: 14 ÖLÜ TRABLUS (A.A)

18 Şubat 2011 20:23

-LİBYA'DA ÇATIŞMALAR: 14 ÖLÜ TRABLUS (A.A) - 18.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki El Bayda'da çıkan çatışmalarda enaz 14 kişinin öldüğü bildirildi. Güvenilir kaynaklar, El Bayda'da rejim karşıtı gösteriler sırasında önceki günden beri ölenlerin sayısının 14 olduğunu duyurdu. Hastane kaynakları daha önce çatışmalarda 2 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Faaliyetlerini sürgünde devam ettiren Libyalı muhalif gruplar, El Bayda kentinin kontrolünün hükümet karşıtı protestocuların eline geçtiğini iddia etmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24