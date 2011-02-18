-LİBYA'DA ÇATIŞMALAR: 14 ÖLÜ TRABLUS (A.A) - 18.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un doğusundaki El Bayda'da çıkan çatışmalarda enaz 14 kişinin öldüğü bildirildi. Güvenilir kaynaklar, El Bayda'da rejim karşıtı gösteriler sırasında önceki günden beri ölenlerin sayısının 14 olduğunu duyurdu. Hastane kaynakları daha önce çatışmalarda 2 kişinin öldüğünü açıklamıştı. Faaliyetlerini sürgünde devam ettiren Libyalı muhalif gruplar, El Bayda kentinin kontrolünün hükümet karşıtı protestocuların eline geçtiğini iddia etmişti.