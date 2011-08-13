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Dünya

Libya'da çatışmalar: 11 ölü  BİNGAZİ (A.A)

13 Ağustos 2011 11:45

-Libya'da çatışmalar: 11 ölü  BİNGAZİ (A.A) - 13.08.2011 - Libya'da muhalif güçler, ülkenin doğusunda Bingazi kenti yakınlarında, petrol dolum tesisleri ve rafinerinin bulunduğu stratejik Brega kasabasını ele geçirmek için yoğun bir çaba gösteriyor.  Kentin Yeni Brega adı verilen doğu kesimini ele geçirdiğini önceki gün açıklayan muhaliflerin, hükümet güçleriyle çatışmalarında son 24 saat içerisinde 11 kişinin daha öldüğü kaydedildi. Brega yakınındaki Ecdebiye kenti hastane kaynakları, en az 50 yaralının getirildiğini kaydetti.   

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