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Dünya

LİBYA'DA ÇATIŞMA: 18 ÖLÜ TRABLUS (A.A)

06 Mart 2011 21:10

-LİBYA'DA ÇATIŞMA: 18 ÖLÜ TRABLUS (A.A) - 06.03.2011 - Libya'nın Misrata kentinde, muhaliflerle Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçler arasında çıkan çatışmada en az 18 kişinin öldüğü bildirildi.  Misrata'daki hastanede görevli bir doktor, kentte taraflar arasında çıkan çatışmada ilk belirlemelere göre biri bebek 18 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını söyledi. Doktor, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini belirtirken, ölen ve yaralananlar arasında hem sivil hem de muhaliflerin bulunduğunu kaydetti.

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