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Dünya
Deutsche Welle

Libya'da bombalı saldırılar: En az 6 ölü

Libya'nın Derne kentinde düzenlenen birden fazla bombalı saldırıda en az 6 kişi hayatını kaybetti.

04 Temmuz 2015 13:58


Libya'nın Derne kentinde patlayıcı yüklü araçlarla düzenlenen saldırılar sonucunda en az 6 kişinin öldüğü bildirildi. Doktorlardan alınan bilgilere göre patlamalar sonucunda en az 10 kişi de yaralandı.

Ülkenin kuzeydoğusunda bulunan liman kenti, terör örgütü IŞİD, İslamcı gruplar ve uluslararası topluluk tarafından tanınan hükümete bağlı güçler arasında yoğun çatışmalara sahne oluyor.

Libya devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilmesinin ardından ülkede kaos ve şiddet bitmedi. Geçen yaz İslamcı milisler başkent Trablus'u ele geçirerek burada kendi hükümetlerini kurmuştu. Uluslararası alanda tanınan hükümet ve meclis ise ülkenin doğusundaki Tobruk'a kaçarak faaliyetlerini burada devam ettirdi. BM aylardır ülkede bir milli birlik hükümeti kurulması için çalışıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Libya DerneDerneIŞİDMuammer KaddafiTrablusTobrukWelle Türkçe DW/Reuters

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