Libya’da bombalama yeniden başladı

T24 - Kaddafi'ye bağlı birlikler, iki gündür püskürtülen saldırılarına bugün erken saatlerde yeniden başladı.







Libya'da hükümet güçlerinin Çarşamba gününden itibaren isyancıların elindeki Brega ve Ecdebiye kentlerine gerçekleştirdikleri saldırılar, bugün erken saatlerde yeniden başladı. Haber ajansları uçakların isyancıların elindeki cephaneliklerin bombalandığını bildiriyor.

Görgü tanıkları Ecdebiye kentindeki, isyancıların denetimindeki bir askeri üsse bombaların düştüğünü söyledi.

Haniye askeri üssünün savunmasını üstlenen gönüllülerden Hasan Faraj, jet uçaklarından atılan bombaların cephanelik duvarlarının yakınlarına düştüğünü söyledi. Bir başka gönüllü olan Aziz Salih de iki roketin ateşlendiğini gördüğünü belirtti.

Son iki günde Kaddafi güçlerinin, Brega ve Ecdebiye kentlerine uçakların da desteğiyle başlattığı saldırılar, isyancılar tarafından püskürtülmüştü.



