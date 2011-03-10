Libya'da BBC ekibine dayak

T24

İşkence izleri





Kameraman Göktay Koraltan, Muhabir Feras Kilani ve Güvenlik Uzmanı Chris Cobb-Smith'ten oluşan ekip, yumruk, diz darbeleri ve dipçiklerle dövüldüklerini ve sahte infazla korkutulduklarını söyledi. BBC Türkçe'de yer alan haber şöyle:Koraltan ve Killani, işkence görmüş tutuklular gördüklerini dile getirdiPazartesi günü gözaltına alınıp, 21 saat tutulan ekip, ülke dışına uçtu.Ekip, Kaddafi güçlerinin kurduğu bir kontrol noktasına geldiklerinde BBC kimliklerini gösterdiklerini söyledi.Ekip, çok sayıda gazeteci gibi hükümetin kısıtlamalarını aşıp, Zaviye'den birinci elden haber geçmeye çalışıyordu.Üç kişilik ekip gözaltına alındıktan sonra, başkent Trablus'taki büyük bir kışlaya götürüldü. Kelepçelenen ve gözleri bağlanan ekibe burada dayak atıldı.Ekip üyelerinden Chris Cobb Smith yaşadıklarını, 'Bir duvara dizildik. En sonda ben vardım. Yüzüm duvara dönüktü. Sivil giyimli biri geldi. Elinde yarı otomatik bir silah vardı. Silahı herkesin boynuna dayadı. Onu gördüğümde bana bağırdı. Sonra silahı enseme dayayıp iki el ateş etti. Mermiler kulağımı sıyırdı. Askerler de glüdüler.' diyerek anlattı.Filistin kökenli Muhabir Feras Killani'ye özellikle ağır dayak atıldığı belirtildi.Kilani'ye, Libya'daki ayaklanmayla ilgili haberlerini beğenmedikleri söylendi ve bir casus olmakla suçlandı.Kameraman Göktay Koraltan da hepsinin artık öleceklerine ikna olduklarını söyledi.BBC ekibi gözaltında tutuldukları yerde çoğu Zaviyeli olan Libyalılara işkence yapıldığına dair kanıtlar da gördüklerini anlattı.Koraltan, 'Ne kadar kötü olduğunu anlatamam. Çoğu tutuklunun başına çuval geçirilmiş ve elleri çok sıkı bağlanmıştı. Hepsinin elleri şişmiş kaburgaları kırılmıştı. Acı içindeydiler. Çığlık atıyorlardı' dedi.Killani de, 'Tutukluların dördü çok kötü durumdaydı. Yüzlerinde ve vücutlarında işkence izleri vardı. Biri en az iki kaburgasının kırıldığını söyledi. En az altı saatimi, birşeyler içmelerine, uyumalarına, tuvalete gitmelerine ve bir taraftan diğerine hareket etmelerine yardım ederek geçirdim' şeklinde konuştu.Libya hükümetinden üst düzey bir yetkili BBC ekibinin başına gelenler nedeniyle özür diledi.Ancak BBC'den yapılan açıklamada, ekibin gördügü kötü muamele şiddetle kınandı.BBC Dil Bölümleri Direktörü Liliane Landor, 'Çalışanlarımızın güvenliği başlıca önceliğimizdir. Özellikle de böylesine zorlu şartlar altındayken. BBC ya da diğer medya kuruluşlarının Libya'daki durumu saldırı korkusu olmadan haber yapabilmeleri elzemdir. Bu saldırılara karşın BBC Libya'da yaşananları hem ülkedeki, hem de dışındaki izleyici ve dinleyiciler için haber yapmaya devam edecektir.' diye