-Libya'da bayram alışverişi sönük geçti TRABLUS (A.A) - 05.11.2011 - Libya'daki nakit para sıkıntısı dolayısıyla Kurban Bayramı alışverişi sönük geçti. Bayram öncesi bankalardaki paralarını almak isteyen Libyalılar banka gişelerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı bankalar ise nakit para bulunmadığı gerekçesiyle kapalı tutuldu. Ülkedeki nakit para sıkıntısı Kurban Bayramı alışverişini de etkiledi. Trablus'un merkezindeki Şüheda Meydanı'nda bulunan Osmanlı Pazarı'nda alışveriş yapan Libyalılar fiyatların pahalılığından yakındı. Daha önceki bayramlarda Libyalılar için temel alışveriş merkezi olan pazara gelen Libyalıların ve pazarın ana sokağındaki tezgahların azlığı dikkati çekti. Diğer taraftan, Libya'nın para birimi dinar, nakit para sıkıntısı dolayısıyla, döviz ofislerinin fiyatlarına göre, son bir haftada dolar karşısında yaklaşık yüzde 20 oranında değer kazandı.