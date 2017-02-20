Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanı Serrac'ın konvoyuna silahlı saldırı

Uluslararası güçlerin Libya'nın meşru lideri olarak tanıdığı Fayiz es-Serrac'ın konvoyu Trablus'ta silahlı saldırıya uğradı.

Libya Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac'ın konvoyuna başkent Trablus'ta ateş açıldığı, Serrac'ın durumunun iyi olduğu bildirildi.

Başkanlık Konseyi kaynaklarından alınan bilgiye göre, Trablus'ta Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin (UKH) kontrolündeki konuk ağırlama saraylarının bulunduğu bölgeden geçen Serrac'ın konvoyuna UKH'ye bağlı olduğu iddia edilen iki araçtan ateş açıldı.

Saldırıda konvoydaki korumalardan 2'sinin yaralandığı belirtilirken, Serrac'ın durumunun iyi olduğu ifade edildi.

UKH Başbakanı Halife el-Guveyl'in kontrolündeki bölgede gerçekleşen saldırı ve Serrac'ın durumuna ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.