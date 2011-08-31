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Dünya

Libya'da ayaklanmada 50 bin kişi öldü TRABLUS (A.A)

31 Ağustos 2011 00:16

-Libya'da ayaklanmada 50 bin kişi öldü TRABLUS (A.A) - 30.08.2011 - Libya'da, Muammer Kaddafi'ye karşı başlatılan ayaklanmalarda 6 ay içinde tahmini 50 bin kişinin öldüğü bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi komutanlarından Albay Hisham Buhagiar, yaptığı açıklamada, ayaklanmanın başladığı günden bu yana tahmini 50 bin kişinin öldüğünü söyledi. Albay Buhagiar, Misrata ve Zlitan'da 15 bin ila 17 bin arası, Cebel Nafusa'da da birçok kayıp kişinin bulunduğunu belirtti. Kendilerinin 28 bin mahkumu serbest bıraktığını ifade eden Albay, kayıp kişilerin de öldüğünü tahmin ettiklerini kaydetti.

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