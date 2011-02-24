-LİBYA'DA ASKERLERİN BOĞAZLARINI KESTİLER KAHİRE (A.A) - 24.02.2011 - Libya'da yaşanan vahşet, amatör video görüntülerine yansıdı. Libya'nın Tobruk kentinde çekildiği iddia edilen bir amatör video görüntüsünde, Libyalı askerler domuz bağıyla bağlandıktan sonra boğazları kesilmek suretiyle öldürüldü. Üniformalı oldukları görülen askerlerin isyancılar tarafından bir kontrol noktasında yakalandıktan sonra öldürüldükleri tahmin ediliyor. Görüntülerde aynı şekilde öldürülmüş, 8 ya da 9 Libyalı asker görülüyor. Görüntüleri çeken isyancılardan birinin, ''Hepsini biraraya toplayın'' dediği duyuluyor. -YAĞMALANAN TÜRK FİRMALARININ GÖRÜNTÜLERİ DE VİDEOYA ÇEKİLDİ Libya'da 15 Şubatta başlayan olaylarda yağmalanan birçok Türk firmasının amatör kamera görüntülerini Türk işçisi Ekrem Aksoy çekti. Görüntülerin ilk kısmında bir Türk firmasının yağmalandığı endişesi taşıyan işçiler ve Libyalı çalışanlar panik yaşıyorlar. Bu sırada bir Libyalı elinde av tüfeğiyle şantiyenin ön kısmında gelenleri görmeye çalışıyor. İkinci kısımda ise yağmalanmış şantiye gözüküyor. Şantiyedeki klimaları dahi söken yağmacılar, araç parkındaki araçları alıyorlar. Görüntülerde bazı Türk şirketlerine ait şantiyelerin yakıldıktan sonra çekilmiş videoları yer alıyor. -FRANSA SAVUNMA BAKANI JUPPE Fransa Savunma Bakanı Alain Juppe, Muammer Kaddafi'nin Libya'daki liderliğinin sona ermek üzere olmasını tüm kalbiyle ümit ettiğini söyledi. Juppe, France Inter radyosunda yayımlanan röportajda, Kaddafi'nin Libya'daki ayaklanmaya karşı aldığı, can kayıplarıyla sonuçlanan sert tedbirlerin ardından Fransa'nın, Libya'ya yaptırım uygulanması yönünde yaptığı çağrıyı yineledi. Bu yaptırımların Libya'dan petrol alımlarının durdurulmasını da içerip içermediğinin sorulması üzerine Juppe, ''Eğer böyle bir opsiyon teklif edilseydi bundan mutluluk duyardım'' diye konuştu. Fransa ve Almanya'nın, Libya'ya yaptırımlar uygulanması konusundaki ısrarlı çabalar sonucu AB ülkeleri, bu konuyu incelemeyi kabul etmişti. Aralarında İtalya'nın da bulunduğu bazı AB hükümetleriyse, petrol ve gaz stoklarında aksaklıklar meydana gelmesi durumunda bunun ekonomik sorunlara yol açacağı uyarısında bulunmuşlardı. -MISIR'A ULAŞAN TÜRKLER İSKENDERİYE'YE HAREKET ETTİ Libya'dan karayoluyla Mısır'ın Sellum sınır kapısına ulaşan 309 Türkün kapıdan geçiş işlemleri tamamlandı. Libya'dan tahliye edilen Türkler, Türk Büyükelçiliği yetkilileri refakatinde 5 otobüs ile İskenderiye'ye doğru yola çıktılar. Açıklama yapan konuşan Türkler, Libya'da çok zor günler geçirdiklerini, patlamalardan küçük çocukların etkilendiğini, silahlı aşiret üyelerinin korumasında Mısır sınırına kadar geldiklerini belirterek, ''Aramızda 3 gün yemek yemeyenler var. Çok korktuk. Kendi imkanlarımızla sınır kapısına ulaşmayı başardık'' dediler. Libya'dan tahliye edilen 309 Türkün bugün saat 17:00'de Türk Hava yolları'nın göndereceği tahliye uçağıyla İskenderiye kentinden İstanbul Atatürk havalimanına ulaşmaları öngörülüyor. -LİBYA-TÜRKİYE TİCARİ İLİŞKİLERİ İlk olarak Tunus'da başlayıp, Mısır'la devam eden halk ayaklanmaları Kuzey Afrika'daki iktidarları sarsarken, isyan ateşinin yayıldığı Libya'da Türk müteahhitlik sektörü önemli işlere imza atıyor. Türk müteahhitlerinin Libya'da sadece son iki yılda 7 milyar 627 milyon 229 bin dolar tutarında 124 adet proje üstlendiği öğrenildi. Türkiye'nin Trablusgarp Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği verilerinden derlenen bilgilere göre, 2009'da ekonomisi yüzde 2,1 büyüyen Libya'nın, 2010'da yüzde 5,2 büyüyeceği tahmini yapılırken, bu yılın sonu için beklenen büyüme ise yüzde 6,1 idi. -LİBYA'NIN EKONOMİK PROFİLİ- Bankacılık sektörünün dışa kapalı olması ve petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi Libya'yı uluslararası finansal krizin olumsuz etkilerinden korurken, 2010 yılı bütçesinde yıllık ortalama 45 ABD doları olarak dikkate alınan varil fiyatının, bu rakamın da üzerinde gerçeklemesiyle bütçenin 2010 yılında da fazla vermesi bekleniyor. Hiçbir dış borcu bulunmayan Libya için kredi kuruluşları AAA-notu verirken, bu ülkede 2009 yılında 9 bin 600 ABD doları olarak hesaplanan kişi başına düşen milli gelirin, 2010 yılında 12 bin 100 ABD doları düzeyinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor, 2011 sonunda da 13 bin ABD doları olması hedefleniyor. 2009 yılında nüfusu 6,4 milyon olan Libya'nın, 2010'da 6,5 milyon olacağı tahmin edilirken, 2011'in sonunda ise 6,7 milyona ulaşması bekleniyor. Libya'da 2009'da yüzde 2,4 düzeyinde gerçekleşen enflasyon, geçen yıl için yüzde 4,5 tahmin edilirken, bu yılın sonunda ise yüzde 4 olarak öngörülüyor. -DIŞ TİCARET DENGESİ- Libya'nın geçen yıl toplam ihracatı 52,2 milyar dolar, ithalatı ise 27,8 milyar dolara ulaştı. İGEME'nin ''Libya Ülke Raporu''na göre, 2000-2006 döneminde Türkiye'nin Libya'dan çok miktarda petrol ithal etmesi nedeniyle iki ülke arasındaki dış ticaret sürekli olarak Türkiye aleyhine açık verdi. 2007 yılından sonra ise Türkiye, Libya'dan ithal ettiği petrolü Rusya ve İran'dan almaya başlayınca bu ülkeyle dış ticareti fazla vermeye başladı ve dış ticaret dengesi Türkiye lehine artış eğilimine girdi. Bunun sonucunda Türkiye'nin Libya'dan ihracatı, bu ülkeden yaptığı ithalatın dört katına ulaştı. Türkiye, geçen yıl Libya'ya 1 milyar 935,3 milyon dolar tutarında ihracat yaparken, bu ülkeden yaptığı ithalat ise 425 milyon 652 bin dolar oldu. Böylece Türkiye'nin Libya ile ticareti 1,5 milyar dolar fazla verdi. Türkiye'den Libya'ya ihraç edilen belli başlı ürünler arasında demir-çelik çubuklar, Demir-çelik inşaat aksamı, çimento, plastik borular, demir-çelik yarı mamuller, kablolar, filmaşin, mobilya, elektrik tranformatörleri, işlenmiş doğal taşlar, maden makineleri, alüminyum inşaat aksamı, prebabrik yapılar, mücevherat, buzdolabı, klima ve demir-çelik boruları yer alıyor. -LİBYA'DAKİ TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARI- Türkiye'nin Trablusgarp Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği verilerine göre, Türk müteahhitlik ve müşavirlik firmaları 2009-2010 yıllarında arasında Libya'da 7 milyar 627,2 milyon dolar tutarında 124 proje yapım işini aldı. Libya'da iş alan Türk firmaları arasında Doğuş, Güriş, Enka, Nurol, Metiş, Tekser, Yüksel İnşaat gibi Türkiye'nin önde gelen müteahhitlik firmaları yer aldı. Son iki yılda Libya'da Enka 5, Güriş 3, Doğuş 2, Nurol, Metiş ve Yüksel İnşaat 1'er iş üstlendi. 2009-2010 yılları arasında Libya'da Türk firmalarının aldığı işler arasında Taşyapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından üstlenilen Trablus El Falah Bölgesinde bin 13 adet konut projesi, Summa Libya tarafından üstlenilen Burj Al Baher Ticaret Merkezi, Otel ve Konut Projesi, Mitaş Enerji ve Maden İnşaat İşleri Türk A.Ş tarafından üstlenilen Sirt-Huon 400 Kw Tek Devreli 275 Km Uzunluğundaki Enerji Nakil Hatlarının İnşası projeleri de yer alıyor. Ayrıca, Libya'da SEGA İnşaat Taahhüt A.Ş. Cebeli Garbi Bölgesi'nin Garyat Şarkiya Şehrinin Tüm Altyapı İşlerini, Cevahir Grup İnşaat Turizm Tic. San. A.Ş. Bingazi-Alışveriş Merkezi İnşaatını, Çeltikoğulu İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. Trablus kentinde Wadi El Mejaneen Kanalizasyon İnşaat Projesi İşlerini, Libya Turkmall Taahhüt İnşaat Şirketi Libya-Türkmall Hai El Andalus Alışveriş Merkezi, Otel binasının yapımını, Tekser İnşaat San ve Ticaret A.Ş. ile TAŞYAP İnşaat Taahhüt San. ve Tic. A.Ş. Libya Arap Halk Sosyalist Cemahiriyesinde Demir Yol Projesi İnşaatı projelerini üstlendi.