Libya’da ABD Büyükelçisi’nin öldürülmesiyle ilgili aranan El Kaide lideri Yalova’da yakalandı

Terör örgütü El Kaide’nin Libya’daki lideri ABD El Basset Azzouz, sahte pasaportla giriş yaptığı Türkiye’de, ABD Gizli Haberalma Teşkilatı CIA, MİT ve Türk Emniyeti’nin “ortak operasyonu” ile yakalandı. İlk sorgusundan sonra hakkında “sınırdışı” kararı verilen Azzouz, 24 Kasım’da Ürdün’e gönderildi. Azzouz’un, 2012’de Libya’da ABD Büyükelçisi Chris Stevens’in öldürülmesiyle ilgili sorgulanmak amacıyla Ürdün’ün başkenti Amman’dan ABD’ye götürüldüğü öğrenildi.

Pakistan’da ABD operasyonu ile öldürülen El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in damadı ve 11 Eylül saldırıları döneminde örgütün sözcüsü olan Süleyman Ebu Geyt’in Ankara’da yakalanmasını sağlayan CIA, MİT ve Türk Emniyeti, 2 hafta önce yine çok önemli bir operasyona imza attı. Milliyet gazetesinden Tolga Şardan’ın haberine göre, üç güvenlik biriminin ortak çalışmasıyla El Kaide’nin Afrika yapılanmasının önde gelen ismi ve Liya’daki lideri Abd El Basset Azzouz, Yalova’da yakalandı. 1994’den buyana İngiltere’de yaşayan ancak, 24 Mayıs 2006’da İngiltere’den Libya’ya gittikten sonra, İngiliz iç güvenlik birimlerinin, El Kaide’ye üye olduğu gerekçesiyle hakkında “arama kararı” çıkarttığı Azzouz’un Türkiye’de olduğu tespit edildi.

İstanbul’dan girdi

Bir süredir El Kaide’nin yaşayan önemli isimlerine yönelik takip çalışmalarını yürüten CIA, örgütün son dönemdeki üst düzey isimleri arasında yer alan Azzouz’un izini Türkiye’de buldu. CIA’in elde ettiği bilgileri MİT’e iletmesi sonrasında, 1966 doğumlu Azzouz’un, 1965 doğumlu ve Libya uyruklu Awad Abdalla S. Ahmida adına çıkartılmış sahte pasaportla İstanbul’dan Türkiye’ye giriş yaptığı anlaşıldı. Bu gelişme üzerine devreye giren MİT ve Emniyet, Azzouz’un Yalova’da kaldığını belirledi. Yapılan araştırmalar sonrasında, İstanbul’a geldikten sonra Yalova’ya geçen ve kenntte kiraladığı bir evde gizlenen Azzouz’un yakalanması için özel ekip oluşturuldu. Özel ekip, 13 Kasım günü Yalova kent merkezinde yaşadığı evden çıkan Azzouz’u sokakta yürürken gözaltına aldı.

Bilgisayarlara el konuldu

Emniyet’e götürülüp kimlik tespiti yapılan Assouz’la ilgili sahte belge ile yurda girmek iddiasıyla adli işlem başlatılırken, üzerindeki pasaporttaki ismin Azzozuz üzerine olmadığı saptandı. Kimlik bilgilerinin doğrulanması sonrasında Azzouz, Kocaeli’ndeki mülteciler geçici barınma merkezine gönderildi. Olayın Ankara’ya bildirilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Yalova Valiliği ile MİT’e gönderdiği resmi yazıda, Azzouz’un Ankara’dan gelecek talimata kadar geçici barınma merkezinde tutulmasını istedi. Azzouz’un gözaltına alınması sırasında evinde yapılan aramada 2 taşınabilir bilgisayara el konularak savcılık kararıyla bilgisayarlarda inceleme başlatıldı.

ABD’de yargılanacak

Azzouz’la ilgili gelişmeler 24 Kasım’da sonuçlandı. Azzouz, 24 Kasım günü havayoluyla Ürdün’e sınır dışı edildi. Azzouz’un Amman havalimanına iner inmez kendisini bekleyen ABD’li görevlilerce bu kez ABD’ye götürüldüğü ve ABD makamlarınca yargılanacağı kaydedildi. Azzouz’un; 2012’de Libya’da yaşanan olaylarda ABD Büyükelçisi Chris Stevens’in öldürülmesi olayının planlayıcısı konumunda olduğu gerekçesiyle peşine düştüğü ifade edildi.

2006’da Manchester’da gözaltına alındıktan sonra kefaletle serbest bırakılan Azzouz, ülkesi Libya’ya geçti. Bin Ladin’in öldürülmesinden sonra Pakistan’a giderek örgütün lideri Ayman El Zevahiri ile görüştükten sonra El Kaide’ye katılan Azzouz’un, Libya İslami Mücadele Örgütü’nce Kuzey Libya’da kamplarının kurulması ve yönetilmesinden sorumlu olduğu anlaşıldı. Azzouz’un, yüzlerce El Kaide militanının yetiştirilmesinde etkili olduğu öne sürülüyor.