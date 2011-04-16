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Dünya

LİBYA'DA 7 MUHALİF ÖLDÜRÜLDÜ KAHİRE (A.A)

16 Nisan 2011 02:39

-LİBYA'DA 7 MUHALİF ÖLDÜRÜLDÜ KAHİRE (A.A) - 15.04.2011 - Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerin ülkenin batısındaki Yafran'da 7 muhalif savaşçıyı öldürdüğü, 11'ini yaraladığı bildirildi. Muhalefetin bir sözcüsü, El Cezire'ye yaptığı açıklamada saldırı haberini verirken ölenlerin ismini de açıkladı.  Yafran, batıdaki dağlık alanda, Berberilerin yaşadığı bir bölge. -ÇATIŞMA YOĞUNLAŞTI- Misrata kentinde Kaddafi'ye bağlı güçler ile muhalifler arasında çatışmanın yoğunlaştığı bildirildi. Muhalifler, Kaddafi'ye bağlı güçlerin Trablus sokağının yakınına havan mermisi attığını belirtti. Bölgedeki AFP muhabiri, sokak yakınından otomatik silah, havan topu seslerinin geldiğini, çatışmaların akşam yoğunlaştığını söyledi.

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