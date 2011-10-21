-Libya'da 60'ı sivil 660 kişi öldü TRABLUS (A.A) - 21.10.2011 - Libya'da Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçlerince dün öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'ye bağlı askerler ile UGK güçlerinin 40 gün savaştığı Beni Velid'de 60'ı sivil toplam 660 kişinin öldüğü bildirildi. Beni Velid'in Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) güçlerinin eline geçmesiyle bu kentte 40 gündür süren savaşın bilançosu da ortaya çıktı. AA muhabirinin Beni Velid kuşatmasının komutanlarından Ahmed Haruda'dan aldığı bilgilere göre, UGK güçleri Beni Velid Hastanesi'ni ele geçirdiğinde Kaddafi güçlerinden 80 askerin cesediyle karşılaştı. Kaddafi'ye bağlı askerlerin, kent kuşatma altındayken muhalifleri desteklediği veya kendi taraflarında savaşmadığı gerekçesiyle 60 sivili de öldürdüğü belirlendi. Kaddafi'nin son kalelerinden olan Beni Velid'i ele geçirdikten sonra tüm binaları tek tek arayan UGK güçleri, 500 Kaddafi askerinin çatışmalar süresince öldüğünü tespit etti. Beni Velid'deki çatışmalarda UGK güçlerinden yaklaşık 100 kişi de hayatını kaybetti. Öte yandan kentteki çatışmalarda toplam 130 Kaddafi askeri UGK güçlerince esir alındı. Esirlerin Çad, Moritanya, Mali, ve Nijer uyruklu olduğunu belirten UGK askeri yetkilileri, bunların Kaddafi'nin paralı askerleri olduğunu ileri sürdü. UGK güçlerinin Beni Velid'deki tüm binalarda arama tarama işlemleri sürüyor.