Libya'da 50 kişi gözaltına alındı

Libya'da, geçen hafta Amerikan büyükelçisi dahil 4 Amerikalının ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili olarak 50 kişi gözaltına alındı.

Libya Meclis Başkanı Muhammed Yusuf el-Magarif, Amerikan CBS News televizyonuna verdiği demeçte, saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınanların sayısının 50'yi bulduğunu söyledi.

Amerikalı büyükelçinin ölümüyle ilgili daha önce de 4 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Meclis Başkanı, Bingazi'deki Amerikan konsolosluğunu hedef alan saldırıya katılanlardan bazılarının yabancı olduğunu da söyledi. Bu kişilerden bazılarının Mali ve Cezayir'den geldiklerini belirten Libya Meclis Başkanı, saldırının planlı olduğunu da yineledi.

Saldırının sorumluluğunu El Kaide üstlenmiş, bunun miltanlarından Şeyh Ebu Yahya El Libi'nin öldürülmesine misilleme olduğunu duyurmuştu.