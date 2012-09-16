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Dünya

Libya'da 50 kişi gözaltına alındı

Büyükelçi dahil 4 Amerikalının ölümüyle sonuçlanan ve El Kaide’nin üstlendiği saldırıyla ilgili yeni açıklama geldi

16 Eylül 2012 23:10

Libya'da, geçen hafta Amerikan büyükelçisi dahil 4 Amerikalının ölümüyle sonuçlanan saldırıyla ilgili olarak 50 kişi gözaltına alındı.

Libya Meclis Başkanı Muhammed Yusuf el-Magarif, Amerikan CBS News televizyonuna verdiği demeçte, saldırıyla bağlantılı olarak gözaltına alınanların sayısının 50'yi bulduğunu söyledi.

Amerikalı büyükelçinin ölümüyle ilgili daha önce de 4 kişinin gözaltına alındığı açıklanmıştı.

Meclis Başkanı, Bingazi'deki Amerikan konsolosluğunu hedef alan saldırıya katılanlardan bazılarının yabancı olduğunu da söyledi. Bu kişilerden bazılarının Mali ve Cezayir'den geldiklerini belirten Libya Meclis Başkanı, saldırının planlı olduğunu da yineledi.

Saldırının sorumluluğunu El Kaide üstlenmiş, bunun miltanlarından Şeyh Ebu Yahya El Libi'nin öldürülmesine misilleme olduğunu duyurmuştu.

 

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