-LİBYA'DA 4 GAZETECİ KAYIP WASHINGTON (A.A) - 08.04.2011 - Libya'da, Muammer Kaddafi'ye bağlı askerler tarafından hafta başı gözaltına alınan biri Güney Afrikalı, biri İspanyol, 2'si Amerikalı 4 gazeteciden hala haber alınamadığı bildirildi. Amerikan dergisi "The Atlantic", internet sitesinde yayımladığı açıklamada, TheAtlantic.com için çalışan Clare Morgana Gillis, GlobalPost.com'la da çalışmış olan bağımsız gazeteci James Foley, İspanyol foto muhabir Manu Brabo ve Güney Afrikalı foto muhabir Anton Hammerl'in Salı günü Brega petrol limanının yakınlarında içinde bulundukları arabadan askerler tarafından alınıp götürüldüklerini belirtti. Açıklamaya göre, Libyalı muhalifler, 4 gazeteciyi Kaddafi'nin askerleri tarafından götürülürken, gördüklerini ifade etti. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü de güvenilir bir kaynağa dayandırarak yayımladığı yazılı açıklamasında, 4 gazetecinin 4 Nisandan beri Libya'da kayıp olduğunu ve durumları hakkında endişe edildiğini bildirdi. ABD Dışişleri Bakanlığı ise aralarında Türkiye'nin de bulunduğu bazı ülkelerdeki çok yönlü ilişkilerini kullanarak 4 gazeteci hakkında bilgi edinmeye çalıştığını belirtti. -"KADDAFİ'Yİ DEVİRME OLASILIĞI ÇOK DÜŞÜK"- ABD Afrika Komutanlığını idare eden general Carter Ham, ABD Senatosuna yaptığı açıklamada, Libya'da Kaddafi rejimine karşı mücadele eden muhaliflerin Muammer Kaddafi'yi devirmelerinin "çok düşük bir olasılık" olduğunun altını çizdi. Muhaliflerin iyi örgütlenmediğini ve Kaddafi'nin hala başkent Trablus'u elinde bulundurduğunu belirten Ham, 19 Martta Kaddafi güçlerinin mevzilerine karşı düzenlenen uluslararası bombardımanların "büyük ölçüde" rejimin sivilleri vurma kapasitesini düşürdüğünü söyledi. Ham, siviller bulunduğu için Trablus'un 214 kilometre doğusunda yer alan ülkenin 3. büyük kenti Misrata'nın bombalanmadığını ve şu an Kaddafi güçlerinin ablukası altında bulunduğunu belirtti.