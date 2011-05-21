-LİBYA'DA 4 FRANSIZ SERBEST BIRAKILDI PARİS (A.A) - 21.05.2011 - Fransa Dışişleri Bakanlığı, Libyalı muhalifler tarafından casus oldukları şüphesiyle alıkonulan dört Fransızın serbest bırakıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Fransızların, Mısır'daki Fransız Konsolosluk görevlilerine teslim edildiği belirtildi. Özel bir güvenlik firmasında çalışan Fransızlar, 12 Mayıs'ta muhaliflerin elindeki Bingazi'de bulunan bir kontrol noktasında casusluk yaptıkları iddiasıyla alıkonulmuşlar, gruptaki beşinci kişi kontrol noktasında açılan ateşte yaralanması sebebiyle hayatını kaybetmişti. Bu arada, ülkedeki yakıt kıtlığına kızan Libyalıların, bugün yabancı gazetecileri taşıyan bir minibüse saldırdıkları bildirildi. Çinli muhabir Yigun Zhou, minibüste kendisiyle birlikle BBC teknisyeni ve Reuters prodüktörünün bulunduğunu, saldırganların Zayive kasabasında bir benzin istasyonundaki kuyrukta minibüse saldırdıklarını anlattı. Muhabir, silahlı kişilerin havaya ateş açarak saldırganları kaçırmaya çalıştıklarını söyledi. Olayda yaralanan olmadığı bildirildi.