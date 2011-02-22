-LİBYA'DA "KATLİAM" YAPILDI İDDİASI KAHİRE/ANKARA (A.A) - 21.02.2011 - Libya'nın başkenti Trablus'un banliyösünde yer alan Fachlum ve Tajura mahallelerinde bugün çatışmalar meydana geldiği bildirildi, görgü tanıklarından birisi, bu olayları "katliam" olarak niteledi. Telefonla AFP'ye açıklama yapan bir görgü tanığı, "Tajura'da bugün olanlar bir katliam" dedi. Görgü tanığı, silahlı kişilerin rastgele ateş açtığını, ölenlerin arasında kadınların da bulunduğunu, cami hoparlörlerinden yardım çağrıları yapıldığını söyledi. Fachlum Mahallesi'nden bir başka görgü tanığı da Afrikalı paralı askerleri indirmek için mahallenin üzerinde helikopterlerin uçtuğunu, bu askerlerin sokakta bulunan herkesin üzerine ateş açtığını, birçok kişinin öldüğünü belirtti. -MISIR ORDUSUNDAN SINIRA HASTANE VE KAMP- Mısır ordusunun, bu ülkenin Libya ile sınırında iki sahra hastanesi ile kamp yerleri açacağı bildirildi. Mısır Yüksek Askeri Konseyi'nin Facebook üzerinden yaptığı açıklamaya göre, bu tesisler, Libya'dan gelecek Mısırlıların ihtiyaçları için kuruluyor. Hastanelerin, Salum sınır kapısında kurulacağı kaydedildi. -821 KİŞİ TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ Libya'dan 1 Air Libya, 2 THY tarifeli ve 1 özel tahliye uçağı ile 821 Türk vatandaşının Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Türk Hava Yolları, Genelkurmay Başkanlığı ve Kızılay arasında sağlanan koordinasyon sonucu, Libya'da yaşanan olaylar nedeniyle Türk vatandaşlarına yardım malzemesi gönderilmesi ve onların Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarına bugün de devam edildiği belirtildi. Bu çerçevede; 1 Air Libya, 2 THY tarifeli ve 1 özel tahliye uçağı ile 821 vatandaşımızın Türkiye'ye getirildiği bildirildi. Kızılay tarafından hazırlanan yaklaşık 1,5 ton kumanyanın da Libya'ya giden özel tahliye uçağı ile gönderildiği bilgisine yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''THY tarifeli uçağı ile Büyükelçiliğimize tahliye sürecinde destek vermek amacıyla, 7 kişilik Dışişleri Bakanlığı personeli ve 10 kişilik Emniyet Genel Müdürlüğü personelinden oluşan ekip gönderilmiştir. Genelkurmay Başkanlığı tarafından görevlendirilen bin 500 yolcu kapasiteli TCG İskenderun isimli gemi, 2 firkateyn ve 1 yakıt gemisi eşliğinde saat 12.15'de Mersin Limanından Bingazi Limanına hareket etmiştir. Gemi ile 6 bin kişilik kumanya gönderilmiştir. İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. Genel Müdürlüğüne ait 1. feribot saat 16.40'da, 2. feribot ise saat 18.00'de hareket etmiştir. Feribotlarla 6'şar kişilik 2 sağlık ekibi, İstanbul Emniyet Müdürlüğünden 8 personel ile Kızılay tarafından hazırlanan 2 bin 500 kişilik kumanya ve ihtiyaç malzemesi, 3 bin adet battaniye, bin 400 adet uyku tulumu ve mat gönderilmiştir.'' Açıklamada ayrıca, gelişmelerin yakından takip edildiği belirtildi.