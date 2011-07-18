-LİBYA'DA 30'DAN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ MİSRATA (A.A) - 18.07.2011 - Libya Lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı güçlerle muhalifler arasında çıkan çatışmalar ve NATO bombardımanlarında, hafta sonunda 30'dan fazla kişinin öldüğü bildirildi. Brega kentinin kontrolünün sağlandığını söyleyen muhaliflerin sözcüsü Şemseddin Abdülmolla, hafta sonunda çıkan çatışmalarda 12 muhalifin hayatını kaybettiğini belirtti. Sözcü, cumartesi günü 10 muhalifin öldüğünü, 175'inin yaralandığını, dün ise 2 kişinin öldüğünü, 120 kişinin yaralandığını kaydetti. Abdülmolla, Brega'yı geçen muhaliflerin Bişr ve Ugayla'ya doğru yol aldığını da ifade etti. Libya'nın resmi ajansı JANA ise hafta sonunda Brega'daki NATO bombardımanında 19 Kaddafi gücü mensubunun öldüğünü duyurdu.