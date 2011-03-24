-LİBYA'DA 3 GAZETECİ SERBEST RABAT (A.A) - 23.03.2011 - Libya'da geçen hafta sonunda gözaltına alınan 2 AFP muhabiriyle foto muhabirinin, başkent Trablus'ta serbest bırakıldığı bildirildi. Libya hükümeti güçleri, AFP muhabirleri Dave Clark ve Roberto Schmidt ile Getty Images'ın foto muhabiri Joe Readle'ı geçen Cumartesi günü ülkenin doğusundaki Ecdebiye kenti yakınlarında gözaltına almıştı. El Cezire televizyonu, yetkililerin El Cezire için çalışan haber ekibini, 24 saat içinde serbest bırakacağını duyurdu. Gazetecileri Koruma Komitesine göre, Libya'da geçen aydan bu yana gazeteciler 60 saldırıya maruz kaldı. Saldırılar neticesinde 2 gazeteci öldü, 36 gazeteci gözaltına alındı. Libya, New York Times gazetesi için çalışan 4 gazeteciyi de Pazartesi günü serbest bırakmıştı.