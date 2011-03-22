-LİBYA'DA 3 GAZETECİ GÖZALTINDA TOBRUK (A.A) - 22.03.2011 - Libya'da üç gazeteci gözaltına alındı. Gazetecilerin şoförü Muhammed Hamid, Libya'daki gelişmeleri izleyen Fransız Haber Ajansı AFP'nin iki muhabiri ile Getty Images ajansının foto muhabirinin gözaltına alındığını belirtti. Hamid, üç gazeteciyi 19 Mart sabahı Tobruk kentinde aracına aldığını ve Ecdebiye kentine doğru götürdüğünü, Ecdebiye'ye birkaç kilometre kala Libya askerlerinin aracın etrafını çevirdiğini söyledi. Tobruk'a dün dönen Hamid, dört askerin silah zoruyla gazetecileri araçtan indirdiğini ve kendi araçlarına bindirdiğini ifade etti. AFP, önceki gün iki muhabiri İngiliz Dave Clark (38) ve Kolombiya ve Almanya vatandaşı Roberto Schmidt'ten (45) cuma akşamından bu yana haber alınamadığı açıklamıştı. İki muhabirin son olarak doğudaki Tobruk kentinde bulundukları, muhabirlerin cumartesi sabahı muhaliflerle görüşmek üzere 30 kilometre ötedeki bir yere gidecekleri yönünde mesaj geçtikleri ifade edilmişti. AFP muhabirlerinin yanında Getty Images ajansı foto muhabiri Amerikalı Joe Raedle'in (45) de bulunduğu belirtilmişti. -"ERDOĞAN UYARIYOR"- İngiliz gazeteleri, Libya'daki operasyonun komutasını kimin devralacağı konusunda bazı ülkeler arasında fikir ayrılıkları yaşandığına dikkati çekerek, Türkiye'nin de operasyonun işgale dönüşmesini ve komutanın NATO'ya devredilmesini istemediğini aktardı. Guardian gazetesi, Washington'ın, kendi komutasında başlayan operasyonun liderliği birkaç gün içinde NATO'ya devretmek istediğini kaydetti. İlk seçeneğin İngiltere ya da Fransa, ikincisinin ise NATO olduğunu belirten gazete, İngiltere ile Fransa'nın liderlik için rekabet halinde olduğunu, NATO seçeneğine ise Türkiye'nin karşı çıktığını bildirdi. Haberde, Washington'ın görevi NATO'ya devretmeyi tercih ettiği, bu durumda harekatın başında yine Amerikalı bir komutanın olacağı kaydedildi. Independent gazetesi de operasyona ilişkin Rusya, Çin, Türkiye, Almanya ve Arap Birliği'nden farklı seslerin çıktığını belirterek, Türkiye ile ilgili, "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun işgale dönüşmemesi konusunda uyarıyor" diye yazdı. İngiliz basını bugün ayrıca, İngiltere'de operasyonun hedefinin Libya lideri Muammer Kaddafi olup olmadığı konusunda fikir ayrılığı yaşandığına dikkati çekti. Guardian gazetesi, İngiltere Başbakanı David Cameron'ın Kaddafi'nin meşru bir hedef olduğunu ima ettiğini, ancak Genelkurmay Başkanı Sir David Richards'ın buna şiddetle karşı çıktığını yazdı. Gazete benzer fikir ayrılığının da ABD Başkanı Barack Obama ile ABD Savunma Bakanlığı arasında yaşandığını belirtti.