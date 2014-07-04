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Dünya

Libya'da 23 merkezdeki seçim iptal edildi

Libya'da 25 Haziran tarihinde yapılan genel seçimlerde, 23 merkezdeki sonuçlar iptal edildi

04 Temmuz 2014 01:11

Libya Yüksek Seçim Komiserliği Operasyon Birimi üyesi Riyad Muhammed, hukuk dışı olaylar yaşanması nedeniyle 23 seçim merkezinde sonuçların iptal edilmesine karar verildiğini belirtti.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, Muhammed, "Gözetmen, aday ve seçmenlerin bazı bölgelerde sahtecilik yapıldığı konusundaki şikayetleri üzerine oyların yeniden sayılması ya da sonuçların iptal edilmesi için Komiserlik tarafından bağımsız heyetler oluşturuldu. Ülke genelinde 120 seçim merkezinde yapılan incelemelerin ardından 23'ünde sonuçlar iptal edilirken, 13'ünde oyların yeniden sayılması kararlaştırıldı" diye konuştu.

Libya'da halk, 40 yıllık Kaddafi yönetimine son veren 2011'deki halk ayaklanmasından bu yana ikinci kez genel seçimlerde oy kullanmak için 25 Haziran'da sandığa gitmişti. Seçimlere katılımın yüzde 25 civarında olduğu, bazı oy kullanma merkezlerinin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığı, bazılarının ise açılmadığı belirtilmişti.

 

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