Libya'da 134 mülteci yakalandı

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bağlı Deniz Kuvvetleri, başkent Trablus açıklarında kaçak yollarla geçmeyi planlayan 134 mülteciyi yakaladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, Libya Deniz Kuvvetleri sözcüsü Albay Eyüp Kasım'ın yaptığı açıklamada, Trablus açıklarında yürütülen yakalama-kurtarma operasyonu sonucu şişme bot içerisinde kaçak yollarla kaçmaya çalışan 134 göçmenin yakalandığını belirtti.

Aralarında 20 kadının da bulunduğu kaçak göçmenlerin Mısır, Tunusve farklı Afrika ülkelerinin vatandaşları olduğunu söyleyen Kasım, yakalananların sağlıkkontrolünden geçirildikten sonra Trablus'taki göçmen idaresine teslim edildiğini kaydetti.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği verilerine göre, yılbaşından bu yana yaklaşık bin 800 göçmen Akdeniz'de yaşamını yitirdi.