-LİBYA ZİRVESİ BAŞLADI PARİS (A.A) - 19.03.2011 - Libya'daki durumun ele alınacağı zirve Paris'te başladı. Zirve öncesi ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İngiltere Başbakanı David Cameron ve Kanada Başbakanı Stephen Harper'la biraraya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy, zirvenin diğer katılımcılarını Elysee'de karşıladı. Zirveye katılan 22 lider arasında, BM Genel Sekreteri Ban Ki Mun, Almanya Başbakanı Angela Merkel, İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Hamad bin Casim bin Cabir El Tani, Irak, Ürdün ve Birleşik Arap Emirlikleri dışişleri bakanları bulunuyor. ABD, AB ve Arap Birliği üyesi ülkeler, Paris'te düzenlenen toplantıda, Muammer Kaddafi'ye bağlı askerlerin Libya'daki muhalif güçlere yönelik saldırısını durdurmak amacıyla BM'nin verdiği yetki uyarınca, bu ülkeye yapılacak askeri müdahale konusunda görüşmelerde bulunacak.