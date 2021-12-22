Libya Yüksek Seçim Komisyonu seçimlerin bir ay ertelenmesini önerdi

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu, 24 Aralık’ta yapılması planlanan başkanlık seçimlerinin 24 Ocak 2022'ye ertelenmesi önerisinde bulundu.

Libya Ulusal Yüksek Seçim Komisyonu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ulusal Yüksek Seçim Komisyonunun Libya’da yönetimin barışçıl bir şekilde el değiştirebilmesi için özgür ve şeffaf bir seçim yapılması görevini üstlendiği kaydedildi.

Açıklamada, “Komisyon, Temsilciler Meclisi ile koordineli olarak seçimlerin birinci turunun 24 Ocak 2022 tarihine ertelenmesini öneriyor.” ifadelerine yer verildi.

Tartışmalı seçimler

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020 toplantılarında, ülkede başkanlık ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda bugüne kadar uzlaşamadı.

(AA)