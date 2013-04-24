Libya bayraklı gemide cephanelik ortaya çıkarıldı

Tuzla'ya tamir ve bakım için gelen Libya bayraklı gemiden cephanelik ortaya çıktı. 1000'den fazla silah çıkan teknenin kaptanı tutuklandı.

4 Nisan günü Tuzla’ya gelen Libya bayraklı El-İntizar isimli balıkçı gemisi, gümrük yetkililerine Malta’dan geldiklerini, tamir ve bakım yaptırdıktan sonra Libya’ya gideceklerini beyanında bulundu. Gemi Tuzla Tersaneler Bölgesi’nde bir tersaneye çekildi.

Hürriyet gazetesinden Dinçer Gökçe’nin haberine göre bu süreçte İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Müdürlüğü’ne bir telefon ihbarı geldi. İhbarda, söz konusu gemide silah olabileceği ifade edildi.

Gümrük Muhafaza yetkilileri, gemi çıkış yapmak üzereyken, müdahale ederek detaylı arama yapabilmek için gemiyi Haydarpaşa Limanı’na çekti. Yapılan aramada büyük bir cephanelik bulundu. Geminin soğuk hava deposu ve muhtelif yerlerinde binlerce silahın bulunduğu tespit edildi.

Gemide 990 adet pompalı tüfek, 199 adet 7.65 milimetre tabanca, 210 adet 9 milimetre tabanca, 5000 adet 7.65 tabanca mermisi, 260 adet uzun namlulu tüfek fişeği, 2 adet gaz maskesi ve 251 bin adet av fişeği ele geçirildi. Silahların tamamının Türkiye’den temin edildiği belirlendi. Bazı silahların kabzasında Osmanlı tuğrasının olduğu anlaşıldı.

2 kişi tutuklandı

Gemi Libyalı kaptanı ve Endonezyalı mürettebatı sorguya alındı. Libyalı kaptan, geminin kendi üstüne ait olduğunu ancak gerçek şirket sahiplerinin Libya’daki başka kişiler olduğunu söyledi. Gemide bulunan silahlardan haberinin olmadığını söyleyen kaptan, S. Ç. İsimli bir kişinin geminin tamir-bakımı için malzeme getirdiğini söyledi. Polisin sorguladığı S. Ç. İse ifadesinde, kendisinin gemiye yalnızca boya malzemesi koyduğunu söyledi.

Mahkemeye sevk edilen kaptan ve S.Ç. tutuklanırken, Türkiye'deki asıl tedarikçiler ve Libyalı alıcıların yapılacak detaylı soruşturma sonrası ortaya çıkarılabileceği kaydedildi.