Libya yardım gemisi İsrail'le anlaşmış

T24- Libya lideri Muammer Kaddafi'nin oğluna ait olan Amalthea isimli yardım gemisinin İsrail'in talimatına uyarak Mısır'ın El Ariş limanına demirlediği bildirildi.



Associated Press'in haberine göre, cumartesi günü Yunanistan'dan yola çıkan ve 2.000 ton erzak ve sağlık malzemesi taşıyan gemi, bugün El Ariş limanında tüm yükünü boşaltarak Kızıl Haç yetkililerine teslim edecek. Kızıl Haç ise, yardım malzemelerini karadan Gazze'ye ulaştıracak.



Libya'nın yardım gemisinin Gazze yerine Mısır'ın El Ariş limanına yanaşmasına İsrail'le varılan anlaşma sonucu razı olduğu ortaya çıktı.

İsrail donanması, 3 yıldır Gazze'ye uyguladığı ambargo yüzünden Libya yardım gemisinin Gazze sularına girmesine izin vermemişti.