Libya'ya asker gönderilmesine 'evet' diyen Saadet Partisi'nden Meclis'te tezkereye destek çıkmadı

Saadet Partisi, tezkereye destek açıklamasına rağmen 2 milletvekilinden Cihangir İslam oturuma katılmadı, Abdulkadir Karaduman ise konuşmasına yaptıktan sonra "Buna ortak olmayı reddediyoruz" diyerek tezkereye 'evet' demeyeceği mesajını verdi.

TIKALAYIN - Meclis'te Libya Tezkeresi görüşmeleri başladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) listesinden seçilen iki milletvekiliyle Meclis'te temsil sağlayan Saadet Partisi, yaptığı yazılı bir açıklamayla bugün 14.00'da Libya gündemiyle olağanüstü toplanacak genel kurulda Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tüm yetkileri Erdoğan'da toplayan tezkereye destek vereceklerini açıklamıştı.

Saadet Partisi'nin açıklamasının ardından milletvekillerinden Cihangir İslam Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda görüşmelere katılmayacağını açıklamış, Abdulkadir Karaduman ise katılıp konuşma yapacağını belirtmişti. Kürsüden konuşan Karaduman, "Libya'da yaşanacakların tüm sorumluluğu iktidarın omuzlarındadır. Buna ortak olmayacağız" diyerek tezkereyi reddetti.

Karaduman “Cuma namazını Şam’da kılacağız hamasetinin Suriye’yi getirdiği nokta ortadayken bundan ders çıkarılmalıdır. Bu sebeple kahraman olmak hayalleriyle atılacak hiçbir adımının bu coğrafyaya huzur getirmediği açıktır. Bütün bunların neticesinde Libya’da yapılacak yanlışların vebali iktidarın omuzlarında olacaktır. Biz bu vebale ortak olmayı kesinlikle düşünmüyoruz. Libya’ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresini kabul etmediğimizi Saadet Partisi adına ifade etmek istiyorum. Ve bu vesileyle hepinizi 1 Mart ruhuyla selamlıyorum” diye konuştu.