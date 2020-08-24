Libya Ulusal Ordusu, Trablus'un ateşkes çağrısına tepki gösterdi

Libya'da Türkiye ve Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ulusal Mutabakat Hükûmeti'ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, ülkede ateşkes çağrısını reddetti.

Libya Ulusal Ordusu sözcüsü Ahmed Mismari, Trablus hükûmeti güçlerinin ülkenin merkezindeki cephelere doğru hareketlendiğini iddia etti.

Mismari yaptığı basın açıklamasında Sirte ve Cufra'ya yapılacak herhangi bir saldırı girişimine karşılık verileceğini söyledi.

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın ateşkes çağrısını "göz boyama" olarak nitelendiren Mismari, "Eğer Serrac ateşkes istiyorsa güçlerini geri çeker, Sirte'deki ünitelerimize doğru ilerletmezdi" dedi.

Libya'da tarafların ateşkes çağrısı

Libya Başbakanı Serrac, cuma günü "milli ve siyasi sorumluluğunun, ülke ve bölgenin içinde bulunduğu durumun ve salgın şartlarının gereği olarak ülkedeki tüm askeri güçlere derhal ateşkes yapılması ve askeri operasyonların durdurulması talimatı" vermişti.



Serrac, fiili bir ateşkes için Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması gerektiğine dikkati çekerken tüm Libyalıların üzerinde anlaşacağı Anayasa hükümlerine uygun olarak, Başkanlık Konseyi ve genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması çağrısını yinelemişti.



Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih de Serrac'ın yaptığı ateşkes açıklamasıyla eş zamanlı şekilde "acil bir ateşkes ve Sirte'nin yeni kurulacak Başkanlık Konseyi'ne geçici olarak ev sahipliği yapması" çağrısında bulunmuştu.