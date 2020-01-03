Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı

Ankara ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı savaşan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, TBMM'nin tezkere kararına onay vermesinin ardından sivillere Türk askerlerine karşı "seferberlik" çağrısı yaptığını duyurdu.

Asharq Al-Awsat'ın haberine göre Libya Ulusal Ordusu tarafından yapılan açıklamada "anavatanı korumak için savaşmanın halkın görevi olduğu" ifade edildi.

Ülkede devam eden iç savaş boyunca benzer çağrılar daha önce de birçok kez yapılmıştı, Libya Ulusal Ordusu halkı polis ve askeri kuvvetlere katılmak için gönüllü olmaya çağırmıştı.

Trablus etrafındaki mücadele, Halife Hafter’in son bir saldırı başlatmasının ardından son haftalarda şiddetlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Fransa ve Rusya’nın desteklediği Hafter’in karşısındaki Trablus merkezli hükümetse Türkiye, Katar ve İtalya tarafından destekleniyor.