Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti, Trablus'un kontrolünü tamamıyla sağladığını duyurdu

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Türkiye ve Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti(UMH), başkent Trablus'un kontrolünü tamamıyla sağladıklarını duyurdu.
UMH'nin askeri operasyonlar odasından yapılan açıklamada artık Trablus idari bölgesinin tüm sınırlarını kendilerinin kontrol ettikleri belirtildi.
Reuters'a konuşan bir askeri kaynak, uzun süredir Trablus'u ele geçirmeye çalışan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'nun pazartesi günü Trablus'tan tamamen çıkarak yakınlardaki Tarhuna kasabasına çekileceğini bildirdi.
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