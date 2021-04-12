Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe, bugün ilk kez Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcülüğü, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe'nin Türkiye-Libya Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi’nin ilk toplantısı vesilesiyle ilk kez bugün Türkiye'ye geleceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre Erdoğan ve Dibeybe'nin başkanlıklarında gerçekleşecek toplantıya ilgili bakanlar da katılacak ve "köklü tarihi bağlara sahip Türkiye- Libya ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, işbirliğinin daha da geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak".

Sözcülük, "İkili ilişkilerin yanı sıra ayrıca, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması planlanmaktadır" aktarımında bulundu.

Dibeybe'nin 12 ve 13 Nisan'da Ankara'da olacağı belirtildi.

Dibeybe geçen hafta Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmüştü.

Bu görüşmeden sonra Miçotakis, Star Tv'ye yaptığı açıklamalarda, "Türkiye'nin 2019 yılında Libya ile imzaladığı deniz yetki alanlarını belirleyen mutabakatın Yunanistan tarafından tanınmadığını ve yok hükmünde olduğunu" söyledi.