-LİBYA, UCM'NİN KARARINI KABUL ETMİYOR TRABLUS (A.A) - 27.06.2011 - Libya, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Muammer Kaddafi hakkında tutuklama kararını kabul etmediğini açıkladı. Libya Adalet Bakanı Muhammed El Kamudi, Trablus'ta düzenlediği basın toplantısında, ''Libya'nın, Batı dünyasının liderleri yargılamak için araç olarak kullandığı UCM'nin kararlarını kabul etmediğini'' söyledi. Hollanda'nın Lahey kentindeki UCM, yönetimin devrilmesi için 15 Şubat'ta başlatılan mücadeleden sonra Muammer Kaddafi, oğlu Seyfülislam ve istihbarat kurumu başkanı Abdullah El Senusi hakkında ''insanlığa karşı suç işlemekten'' uluslararası tutuklama kararı verildiğini bildirmişti. UCM yargıçları Kaddafi'nin, yönetimin yıkılması için başlatılan ayaklanmanın ilk 12 gününde yüzlerce insanın öldürülmesi, yaralanması, tutuklanması ve hapsedilmesini yönettiği ve suçlarını örtbas etmeye çalıştığı gerekçesiyle arandığını ilan etmişti. -MUHALİFLERİN LİDERİ ABDÜLCELİL: "ADALET YERİNİ BULDU"- Libyalı muhaliflerin siyasi organı olan Ulusal Geçiş Konseyi'nin (UGK) Başkanı Mustafa Abdülcelil, Bingazi'de düzenlediği basın toplantısında, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), Kaddafi hakkında insanlığa karşı suç işlemekten dolayı tutuklama emri çıkarmasıyla "adaletin yerini bulduğunu," ve "Kaddafi'yi adalet önüne çıkarmak için ellerinden geleni yapacaklarını" kaydetti. Abdülcelil, "Kaddafi'yi saklamaya çalışanların da takip edilerek adalet önüne çıkarılacağını, Libyalıların bu kararı uygulayabilecek durumda olduğunu" söyledi. -İNSAN HAKLARI İZLEME ÖRGÜTÜ MEMNUN- Merkezi New York'ta bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü(Human Rights Watch), Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarılmasından memnuniyet duyduğunu bildirdi. İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden yayımlanan yazılı açıklamada, Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarılmasının, Libya'da ağır insan hakları ihlallerine uğramış kişilerin tazmin edilmesi yolunda atılmış ilk önemli adım olduğu belirtildi. Açıklamada, "UCM böyle bir emir çıkarmakla, uzun süre dokunulmaz zannedilen kişilere de hukukun zamanı geldiğinde dokunabileceğini gösterdi" ifadesi yer aldı. Kaddafi rejimine karşı mücadele eden muhaliflerin de insan hakları ihlallerinde bulunduğunu belirten açıklamada, bu konuda örgütün elinde belgeler bulunduğu kaydedildi. -VEN: ''LİBYA KRİZİNİ ASKERİ HAREKAT ÇÖZMEZ''- Çin Başbakanı Ven Ciabao, NATO öncülüğünde Libya'da operasyon yürüten ülkelere uyarıda bulunarak, askeri bir harekatın Libya krizini tek başına çözemeyeceğini kaydetti. İngiltere'ye resmi bir ziyarette bulunan Ven, Başbakan David Cameron ile görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin 42 yıllık iktidarı bırakması yönünde yapılan çağrılarla ilgili olarak siyasi çözüme ulaşılması girişimlerini desteklediklerini ifade etti. Ven, ''Yabancı askerler savaşı kazanabilirler, ama barışı zor kazanırlar. Ortadoğu ve Afganistan'da olanlardan büyük dersler alındı'' dedi. Başbakan Ven, Çin'in sivilleri korumak için Libya'ya hava saldırıları öngören BM Güvenlik Konseyi kararını hala desteklediğini, ancak katılan ülkelerin kurallara uyması gerektiğini vurguladı. -ZUMA: "CİDDİ HAYAL KIRIKLIĞI"- Güney Afrika Devlet Başkanı Jacob Zuma, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Libya lideri Muammer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarmasından dolayı "hayal kırıklığına" uğradığını bildirdi. Zuma'nın sözcüsü Zizi Kodwa, Güney Afrika ulusal radyosu SABC'ye yaptığı açıklamada, "UCM'nin Muammer Kaddafi hakkında tutuklama emri çıkarması, Cumhurbaşkanı Zuma'yı 'ciddi bir hayal kırıklığına' ve 'endişeye' sevk etmiştir" dedi. Sözcü, "Afrika Birliği özel komisyonları yoluyla bu kadar çok çaba harcamasına rağmen, UCM'nin böyle bir karar alması son derece üzücü bir gelişmedir ve bu gelişme komisyonların Libya'daki çatışmaları durdurmak için yürütüğü çalışmaları boşa çıkaracaktır" diye konuştu.