-LİBYA UÇAĞINI FÜZEYLE VURDULAR PARİS (A.A) - 24.03.2011 - Fransız ordusu, Libya'nın Misrata kentinde havaalanında bir Libya uçağının havadan karaya füzeyle vurulduğunu açıkladı. Fransız ordusunun sözcüsü, Libya lideri Muammer Kaddafi'ye bağlı birliklere ait uçağın, Misrata hava üssüne indikten hemen sonra Fransız uçağından atılan füzeyle vurulduğunu söyledi. Sözcü, uçağın, uçuşa yasak bölge yasağını ihlal ettiğini belirtti. ABC News, bir Fransız uçağının, uçuşa yasak bölgeyi ihlal eden Libya savaş uçağını düşürdüğü duyurmuştu.