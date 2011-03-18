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Dünya

LİBYA TÜRKİYE'DEN GÖZLEMCİ OLMASINI İSTEDİ TRABLUS (A.A)

18 Mart 2011 21:38

-LİBYA TÜRKİYE'DEN GÖZLEMCİ OLMASINI İSTEDİ TRABLUS (A.A) - 18.03.2011 - Libya hükümeti, Türkiye ve Malta'dan, ilan ettikleri ateşkesin uygulanmasına yardımcı olmasını istediklerini açıkladı. Libya hükümet sözcüsü Musa İbrahim, yaptığı açıklamada, bu iki ülkeden, ateşkesin uygulanmasına gözlemci olarak katılmalarını da istediklerini ifade etti.  İbrahim, "Türkiye ve Malta'dan, ateşkesin gözetimi ve uygulanmasına yardımcı olunmasını istedik" dedi. Sözcü, BM Güvenlik Konseyi ile de ateşkesin uygulanması konusunda işbirliği yapmak istediklerini söyledi. Ateşkesi uygulamaya başladıklarını belirten İbrahim, Misrata veya diğer kentlere karşı bugün başlatılmış herhangi bir askeri operasyon olmadığını kaydetti.

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