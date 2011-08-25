-Libya toplantısı sona erdi İSTANBUL (A.A) - 25.08.2011 - Uluslararası toplumun Libya krizini çözmeye yönelik çalışmalarına siyasi yönlendirme sağlamak amacıyla kurulan ve Türkiye'nin eş başkanlığını yaptığı Libya Temas Grubu'nun siyasi direktörler düzeyindeki toplantısı sona erdi. Conrad Otel'de, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun açılış konuşmasıyla başlayan ve yaklaşık 3,5 saat süren toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra 27 ülke ile Afrika Birliği, Arap Ligi, AB, NATO ve BM'den siyasi direktörler katıldı. Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Libya Ulusal Geçiş Konseyi Üyesi Fathi Baja, toplantıya katılanların Libya'yı desteklemedeki kararlılığının görüldüğünü belirtti. Bir gazetecinin, Libya'ya yeteri kadar destek verilip verilmediği yönündeki sorusuna Baja, ''Fazlasıyla verildi. Güvenliği sağlamak ve finansal destek ilk sırada yer alıyor. Bu desteklerin ayın sonuna kadar ulaşmasını bekliyoruz. Bu ayın sonuna kadar 2,5 milyar doların Libya'ya gönderilmesi bekleniyor. Toplantının kilit noktalarından birisi, Libya'nın liberalleşmesi için gereken adımların tamamlanmasına ve sürdürülmesine olan destek... Bugünden itibaren güvenlik ve istikrarın sağlanması için de çalışmalara geçilecek'' yanıtını verdi. Baja, bir gazetecinin, ''Güvenlikle ilgili askeri güç mü oluşturulacak?'' şeklindeki sorusuna karşılık olarak da askeri gücün olmayacağını söyledi. Yardım rakamının yeterli olup olmadığı sorusu üzerine de Baja, ''Yeterli değil, sadece ilk olarak eğitim ve güvenliğe harcanacak bir miktar'' dedi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Libya Ulusal Geçiş Konseyi İcra Kurulu Başkanı Mahmud Cibril ile saat 21.00'de ortak basın toplantısı düzenleyecek.