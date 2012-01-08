-Libya ticarette atağa geçmek istiyor TRABLUS (A.A) - 08.01.2012 - Libyalı ve Tunuslu iş adamları iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek için çalışmalara başladı. Geçen yıl başlatılan halk hareketinin Muammer Kaddafi'nin Ekim ayında yakalanıp, öldürülmesinin ardından sona ermesiyle yeniden yapılanma sürecine giren Libya'da ekonomik hayat canlanıyor. Bu kapsamda Libyalı ve Tunuslu bir grup iş adamı, iki ülke arasında savaş öncesi 3 milyar dolar civarında olan ticaret hacmini daha da artırmak için başkent Trablus'taki bir otelde toplantı yaptı. İki ülkeden 70'in üzerinde şirketin üst düzey yetkilisinin katıldığı toplantıda, özellikle tarım ve sanayi alanlarındaki ticari yatırımların artırılmasına yönelik çabalar ele alındı. Toplantıda ayrıca Libya'daki iç savaş sırasında kapatılan, ancak iki hafta önce yeniden açılan Tunus sınırındaki Ras Cedir Sınır Kapısının ticari hacminin artırılması için yapılması gerekenler de tartışıldı.