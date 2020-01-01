Libya Tezkeresi yarın TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek

Libya’ya asker gönderilmesine yönelik Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı, iki sayfalık tezkere, Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Tezkere, 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplanacak Genel Kurul'da görüşülecek.

Libya'ya asker gönderme konusunda Cumhurbaşkanı'na yetki veren tezkerenin sunulmasının ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Genel Kurulu'nu 2 Ocak Perşembe günü olağanüstü toplantıya çağırdı. Tezkerenin Meclis'ten geçmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu yeterli olacak. Eğer tezkere Meclis'ten geçerse Türkiye'nin asker bulunduğu bulunduğu ülke sayısı 11'e yükselmiş olacak.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tezkereye ilişkin bilgi vermek için CHP ve İyi Parti'ye ziyaretlerde bulunmuş, MHP lideri Bahçeli'nin ziyarete gerek olmadığı, görüşlerinin zaten bilindiği yönündeki mektubu üzerine MHP'yi ziyaret etmemişti. Bahçeli daha önce yayımladığı yazılı açıklamada tezkere için "evet" oyu kullanacaklarını açıklamıştı. MHP'nin destek vereceğini açıkladığı tezkereye CHP ve HDP de 'hayır' oyu vereceğini açıklamıştı. İyi Parti'den yapılan açıklamada da tezkerenin gerekçesini öğrendikten sonra gerekli değerlendirmenin yapılarak karar verileceği bildirilmişti.

Libya'nın Türkiye'den askeri destek talebinde bulunduğu hatırlatılan tezkere metninde kullanım amaçları, "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak; Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek; kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak; Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" olarak belirtildi.

Tezkere metninde şu ifadelere yer verildi:

"Hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin gerektiği takdirde Türkiye sınırları dışında harekat ve müdahalede bulunmak üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için Anayasa'nın 92'nci maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin verilmesi hususunda gereğini bilgilerinize sunarım."



İşte cumhurbaşkanlığı tezkeresinin tam metni: