Libya tezkeresi TBMM'den geçti!

T24

BDP destek vermeyecek



Denizaltı da yola çıktı

Tezkerede, Libya'daki olayların 15 Şubat 2010 tarihinde başladığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:"Olaylar neticesinde ortaya çıkan şiddet ortamının sona erdirilebilmesini teminen BM Güvenlik Konseyi tarafından alınan 26 Şubat 2011 tarihli ve 1970 sayılı karar ile 17 Mart 2011 tarihli 1973 sayılı kararda kayıtlı hüküm ve çağrıları dikkate alarak ve meskur kararlar çerçevesinde Libya'da istikrar ve güvenliğin yeniden tesisine yönelik uluslararası çabalara çok boyutlu katkıda bulunmak üzere; lüzum, sınır, kapsam, şekil, yöntem ve zamanı hükümetçe takdir ve tespit edilmek kaydıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesi ve bununla ilgili gerekli düzenlemelerin hükümet tarafından yapılması için Anayasa'nın 92. maddesi uyarınca bir yıl süreyle izin istenilmesi Bakanlar Kurulu'nca kararlaştırılmıştır."Başbakanlık tezkeresi TBMM Genel Kurulu'nun bugünkü birleşiminde görüşülüyor.TBMM Genel Kurulu'nda Libya ile ilgili tezkere görüşülürken, Meclis önünde ise çeşitli sivil toplum örgütü üyeleri eylem yaptı. Meclis'ten tezkerenin geçmemesini isteyen eylemciler, "Türkiye-Libya kardeştir, ABD kalleştir" sloganları attı.Görüşmeler sürerken BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan, "Libya tezkeresini desteklemeyeceğiz" açıklaması geldi.TBMM İçtüzüğü gereği gizli oturumdaki görüşmeler en az 10 yıl süreyle dışarıya yansıtılamayacak ve devlet sırrı olarak saklanacak. Ancak tezkere metni ve oylama sonuçları açıklanacak.Irak operasyonu için 1 Mart 2003’te TBMM’ye getirilen tezkere de gizli oturumda görüşülmüş ve kabul için gerekli oyu alamamıştı.Öte yandan Libya'ya yönelik silah ambargosunu denetleyecek NATO deniz gücünde TSK unsurlarının da görev alması kapsamında yola çıkan "Çanakkale" isimli denizaltı da Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Ege Denizi'ne doğru ilerlemeye başladı.